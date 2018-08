Suivez Manchester United-Tottenham en direct (LIVE commenté 21h)

Manchester United reçoit ce lundi soir Tottenham dans le cadre de la 3ème journée de Premier League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette affiche en direct commenté.

Battus par Brighton dimanche dernier, les Red Devils de José Mourinho sont déjà en plein doute. Après un été très compliqué sur le marché des transferts et des tensions entre le coach mancunien et ses dirigeants, la situation n’est pas au beau fixe alors que se présente la solide formation londonienne de Mauricio Pochettino auteur d’un sans-faute depuis le début du championnat.

Un revers de ManU plomberait un peu plus un club proche de la crise.

Côté joueurs, on pourrait voir à l’œuvre trois Diables Rouges dès le coup d’envoi : Romelu Lukaku pour United et la paire Jan Vertonghen-Toby Alderweireld pour les Spurs. Marouane Fellaini et Mousa Dembélé devraient quant à eux débuter sur le banc des remplaçants.