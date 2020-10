Suivez Manchester United - Tottenham en direct (LIVE commenté 17h30)

La 4ème journée de Premier League proposera un belle affiche entre Manchester United et Tottenham ce samedi. Un choc sur papier mais pas (encore?) au regard du classement actuel. Les deux équipes ont en effet débuté ce nouvel exercice sur un mode mineur.

Un constat comptable particulièrement valable pour Manchester United qui, au-delà d'une première rencontre reportée face à Burnley, s'est incliné face à Cristal Palace (1-3) avant de redresser la barre face à Bringhton sur le fil (2-3). Avec 3 points (et un match en moins), Man U ne se classe à une modeste 14ème pour le moment.

Du coté Hotspur, l'addition n'est pas beaucoup plus brillante. Avec une victoire, un partage et une défaite, les Londoniens ne sont que 8ème au classement (4 unités). Coté belge, on sera attentif aux choix de José Mourinho concernant Toby Alderweireld. Le Portugais n'a plus titularisé le belge depuis deux rencontres.

Bref, sans parler de " malheur aux vaincus ", les deux équipes seraient bien inspirées de s'imposer ce dimanche.