Suivez Manchester City - Tottenham en direct (LIVE commenté 18h30)

La deuxième journée du championnat d’Angleterre débute ce samedi après-midi. Sur le coup de 18h30, un gros choc animera la Premier League. En effet, Manchester City accueillera Tottenham. Soit un affrontement entre le champion en titre et une formation qui souhaite aussi décrocher le titre national.

Kevin De Bruyne devrait débuter ainsi que Toby Alderweireld. C’est l’incertitude autour du cas Jan Vertonghen. Le défenseur belge était absent de la feuille de match lors de la première rencontre des Spurs. "Nous avons plus de 25 joueurs et tout le monde doit comprendre que nous avons plein de bons joueurs à chaque position. Il n’y a aucun problème, j’ai juste décidé de jouer avec Toby Alderweireld et Davinson", avait simplement précisé Mauricio Pochettino, coach de Tottenham.

Lors de la première journée, Man City s’est imposé sans problème (0-5 à West Ham) tandis que Tottenham a émergé contre Aston Villa (3-1).