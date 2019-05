Suivez Chelsea-Watford en direct: Hazard titulaire, Kabasele sur le banc (LIVE commenté 15h)

Liverpool et Manchester City n'ont plus le droit à l'erreur lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League : une défaite et c'est le titre qui s'envole presque à coup sûr.

Dans la course à la Ligue des champions, il s'agira de se reprendre : toutes les équipes à la lutte ont patiné lors des trois dernières journées. En cas de succès samedi à Bournemouth, Tottenham assurera sa place dans la prochaine édition.

Dimanche, Chelsea, avec Eden Hazard, pourrait aussi faire un grand pas vers la C1 s'il prend les trois points contre Watford. Arsenal et Manchester United pourraient, eux, perdre tout espoir en cas de défaite ou de match nul, respectivement contre Brighton et Huddersfield.