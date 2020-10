Southampton arrache un point dans les arrêts de jeu sur le terrain de Chelsea (3-3)

Après son nul à West Brom et sa défaite face à Liverpool, Chelsea cherchait à se relancer face à Southampton. Les Blues ont raté le coche malgré un Timo Werner des grands jours. A la 15e minute, il s’offre un petit solo au milieu de la défense des Saints avant de doubler la mise (28e) grâce à un enchaînement contrôle de la poitrine, lob sur le gardien avant de pousser la balle de la tête au fond des filets. L’attaquant allemand donne un avantage confortable aux Blues en inscrivant ses deux premiers buts en Premier League.

Juste avant la mi-temps (43e), Southampton réagit par l’entremise de son serial buteur Danny Ings. Bien lancé par Che Adams, l’international anglais élimine Kepa d’un joli crochet avant de conclure devant le but vide. Peu entreprenant jusque-là, Southampton réussit à réduire la marque sur sa première incursion dans le rectangle de Londoniens qui géraient leur avantage au petit trot.

Bien plus entreprenants en seconde période, les Saints mettent la pression sur le but de Kepa. A la 53e, la frappe de Ings est légèrement trop croisée. A la 56e, Che Adams profite d’une action carnavalesque de la défense des Blues. La passe de Zouma est trop courte, Kepa se troue complètement à deux reprises, l’attaquant écossais en profite pour marquer d’une frappe dans le plafond. Les Blues peuvent se reposer sur leur puissance offensive pour rattraper leurs errements défensifs. Lancé dans le dos de la défense par Pulisic, Werner trouve son compère allemand Havertz au petit rectangle qui n’a plus qu’à conclure. Chelsea se fera encore peur à quelques reprises et ce qui devait arriver, arriva. Southampton égalise grâce à Vestergaard. Le défenseur danois dévie la frappe de Théo Walcott au fond des filets.

Suite à ce match nul, les hommes de Frank Lampard sont 6e avec 8 points, Southampton est 12e. Les Blues devront faire mieux pour renouer avec la victoire lors de leur déplacement à Manchester United le week-end prochain.