Solskjaer sous une énorme pression avant un mois de feu, Conte et Zidane déjà cités pour le remplacer

Ole Gunnar Solskjaer était déjà sous pression avant d’affronter Liverpool. Il est désormais pointé comme le principal responsable de la déroute (0-5) de Manchester United à Old Trafford. Un point sur douze sur les quatre derniers matches de Premier League, ce n’est clairement pas suffisant pour satisfaire les ambitions des Red Devils. De nombreuses voix s’élèvent donc pour demander le départ du coach norvégien.

Chasser Solskjaer dès le mois d’octobre induirait évidemment la nécessité de le remplacer par un manager du top niveau. Engager un nouvel entraîneur au CV similaire à celui de Solskjaer n’aurait aucun sens. La presse d’outre-manche a donc déjà identifié deux candidats potentiels : Antonio Conte et Zinédine Zidane.

Il faut dire que les deux hommes sont les deux seuls entraîneurs de prestige libres en ce moment. Et c’est la principale raison pour laquelle on les cite. Pourtant, les pourparlers pour les convaincre de venir à Old Trafford sont soit inexistants soit gardés secrets. Des discussions sur l’avenir de Solksjaer devraient toutefois avoir lieu dans les prochaines heures, rapporte The Guardian. Le quotidien anglais assure par ailleurs qu’aucun contact formel n’a eu lieu entre Conte et le club mancunien.

