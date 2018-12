Solskjaer espère rester à Man U et va s'inspirer de Ferguson

L'entraîneur par intérim de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre vendredi qu'il espérait rester à Old Trafford au-delà des six mois de sa mission initiale et qu'il s'inscrirait dans la droite ligne de son "mentor" Alex Ferguson.

"Je comprends que tant de managers aimeraient être à Manchester United et je suis l'un d'entre eux. Mais ce n'est pas quelque chose dont nous avons parlé, le club va lancer un processus maintenant pour les six prochains mois", a déclaré le souriant Norvégien lors de sa première conférence de presse à la tête des "Red Devils".

"Quand vous obtenez un boulot comme celui-ci et qu'on vous demande de signer pendant six mois, vous dites +Oui+,je suis heureux de donner un coup de main+. Mon travail pour les six prochains mois est de faire de mon mieux et de faire avancer le club du mieux que je le peux", a ajouté le technicien qui a succédé à José Mourinho, licencié mardi après un début de saison médiocre.

Sur fond de tensions entre lui et le vestiaire, le Portugais a mené MU à son pire départ en championnat depuis 1990. Manchester United pointe actuellement à la 6e place de la Premier League, 19 points derrière le leader Liverpool et à 11 points de la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

"Mon travail est d'aider les joueurs, de leur faire saisir l'opportunité maintenant parce qu'ils veulent tous être à Manchester United", a insisté Solskjaer (45 ans), réputé pour être un manager à l'écoute de ses hommes.

"Je vais être là pour les aider, pour aider l'équipe, c'est une question de gestion humaine. J'ai eu le meilleur manager en tant que joueur et entraîneur pour apprendre comment il traitait les joueurs et ce qui compte, c'est la communication", a déclaré le Norvégien en référence à son ancien entraîneur au club, Sir Alex Ferguson.

Ferguson comme mentor

"Pour être honnête, il m'a influencé pour tout. La façon dont il se comporte avec les gens, la façon dont il a dirigé le club, la façon dont il a gardé 25 joueurs internationaux heureux et affamés, mais aussi le personnel du club. Il a été mon mentor, mais je n'ai pas compris tout de suite qu'il serait mon mentor. (...) Je l'ai déjà contacté, il n'y a personne à qui demander de meilleurs conseils", a révélé l'ancien "Super Sub" des "Red Devils".

Solskjaer n'a en revanche pas souhaité s'étendre sur sa relation avec Paul Pogba, en conflit avec Mourinho, notamment sur le jeu défensif réclamé par le Portugais.

"Il s'agit d'amener tous les joueurs au meilleur niveau, de leur parler, de leur expliquer la philosophie, les principes, la façon dont nous voulons jouer", a expliqué Solskjaer, qui a entraîné Pogba dans les réserves de MU, avant le départ du joueur pour la Juventus.

"Ce sont des joueurs de qualité, il sera donc plus facile pour les joueurs de s'exprimer. Il faut jouer avec courage et exprimer son talent", a-t-il assuré.

Manchester United affronte Cardiff samedi en Premier League.