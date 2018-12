Solskjær promet du spectacle aux fans pour son retour à Old Trafford

Ole Gunnar Solskjær est impatient de disputer son premier match à domicile en tant qu'entraîneur de Manchester United, mercredi, contre Huddersfield. "Ce sera spécial", a reconnu l'entraîneur intérimaire norvégien. "Les supporters d'United sont les meilleurs du monde."

Suite au départ de José Mourinho, Solskjær dirigera les Red Devils jusqu'au terme de la saison. Le Norvégien, qui a remporté six titres en tant que joueur avec le club anglais entre 1996 et 2007, a parfaitement débuté sa mission. Samedi, les Mancuniens se sont imposés 1-5 à Cardiff.

Le Norvégien espère proposer du spectacle. "Avec des joueurs comme Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial et Paul Pogba tu ne dois pas t'arrêter d'attaquer", a-t-il expliqué mardi. "La philosophie offensive est dans les gènes de Manchester United. C'est la tradition, c'est l'histoire et c'est ainsi que nous voulons jouer. Le match à Cardiff reflétait bien ça."

"J'espère juste qu'au cours des cinq prochains mois, j'effectuerai un travail suffisamment bon pour que les supporters chantent encore mon nom quand quelqu'un d'autre sera là."

Après 18 journées, l'équipe de Marouane Fellaini et Romelu Lukaku (29 points) occupent la sixième place de la Premier League, avec 19 points de retard sur le leader, Liverpool, et 8 sur le quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, Chelsea.