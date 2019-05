Shearer : « Ni City, ni Liverpool ne mérite de finir deuxième »

La folle saison 2018-2019 de Premier League va connaître son épilogue ce dimanche. Après 37 journées, un petit point sépare Manchester City et Liverpool, les deux derniers candidats au titre. Les deux formations réalisent un parcours incroyable.



Mais il n'y aura qu'un vainqueur. Alan Shearer, légende du football anglais, le regrette. « Ni City, ni Liverpool ne mérite de finir deuxième », écrit-il dans sa chronique sur le site de la BBC.



« Ce que Manchester City et Liverpool ont fait cette semaine en Premier League et en Europe a souligné à quel point ces deux équipes sont exceptionnelles et à quel point cette saison a été spéciale. La course au titre a été incomparable avec tout ce dont je peux me rappeler, en raison de la manière implacable dont les deux formations ont aligné les bons résultats. »



Les Sky Blues restent sur ... 13 victoires de rang. Les Reds n'ont eux perdu qu'une seule fois, c'était le 4 janvier dernier ... à l'Etihad Stadium. « Je pense que les deux équipes vont continuer leur série victorieuse lors de la dernière journée », prédit l'ancien attaquant des Three Lions, trois fois meilleur buteur du championnat entre 1995 et 1997. Le titre devrait donc revenir à City. Liverpool reçoit Wolverhampton à Anfield, la bande à Guardiola se rend à Brighton.



« Le niveau qu'ils ont montré a été phénoménal même sous la pression. Je pensais qu'il y avait une chance que cela change lors des dernières semaines mais les deux équipes ont continué à engranger les points, et avec style ». A l'image de ce tir venu d'ailleurs, signé Vincent Kompany contre Leicester lundi dernier. « Quelle frappe et en raison de l'importance de ce goal, il figurera certainement dans mon top trois de la saison », souligne le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League (260 buts), champion d'Angleterre avec Blackburn en 1995.