Selon Klopp, Salah ne quittera pas Liverpool

Jürgen Klopp, qui a propulsé Liverpool en demi-finales de Ligue des champions, a coupé court à toute rumeur de départ de Mohamed Salah, désigné vendredi joueur du mois pour la troisième fois de la saison, une première en Championnat d'Angleterre.

"Je sais qu'il sera ici et c'est tout ce qu'il y a à dire. Je ne veux même pas parler de sa situation: il n'est là que depuis moins d'un an. Il avait choisi Liverpool afin de donner une nouvelle dimension à sa carrière. Et c'est ce qu'il a fait", a expliqué l'entraîneur allemand au cours d'une conférence de presse.

Salah, arrivé de l'AS Rome -futur adversaire des Reds en C1- pour 34 millions de livres (39,2 M EUR), a connu une première saison exceptionnelle à Anfield avec, déjà, 39 buts marqués toutes compétitions confondues.

L'attaquant égyptien de 25 ans avait marqué deux buts (un à l'aller et un autre au retour) en quarts de finale de C1, participant grandement à l'élimination de Manchester City (3-0, 2-1).