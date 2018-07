Sarri veut s'amuser à Chelsea... si possible avec Hazard et Courtois

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, va laisser la direction du club décider elle-même de l'avenir de ses joueurs belges Thibaut Courtois et Eden Hazard, très courtisés sur le marché des transferts, a annoncé l'Italien mercredi lors de sa présentation.

Cette attitude de Sarri vis-à-vis de la politique des transferts de Chelsea sera vraisemblablement appréciée par la direction du club londonien: son prédécesseur Antonio Conte a notamment été écarté pour ses critiques trop virulentes à l'égard des joueurs achetés par le club lors du mercato d'été l'an dernier.

"Clairement on voudrait toujours conserver nos meilleurs joueurs", a dit Sarri, qui a commencé sa conférence de presse en anglais avant de repasser à l'italien "pour ne pas dire de bêtises".

"On va voir ce qui se passe sur le marché des transferts dans les jours à venir, mais je suis je crois l'un des rares entraîneurs que le marché des transferts ennuie", a-t-il poursuivi sans détours. "Je ne veux pas parler du marché des transferts, ça ne m'intéresse pas tant que ça".

Sarri a estimé que Hazard était l'un des deux ou trois meilleurs joueurs en Europe et il souhaiterait le rencontrer. Appeler le joueur, actuellement en vacances, est inutile selon lui: "Un coup de fil sans les regarder dans les yeux ne me donnerait aucune certitude", a dit le technicien italien. "J'aimerais les rencontrer face à face, et j'aimerais qu'un joueur vienne s'entraîner quatre ou cinq jours pour que je me fasse une idée claire".

Courtois et Hazard, âgés respectivement de 26 et 27 ans, ont été très en vue avec leur sélection nationale lors de la Coupe du monde en Russie, qui a vu la Belgique terminer à la troisième place. Selon certains médias belges et britanniques, le Real Madrid souhaite attirer les deux joueurs et a déjà soumis des offres au club anglais.

"Pour moi entraîner Chelsea est un défi difficile, mais fascinant", a encore dit l'ancien entraîneur de Naples. "Je sais qu'il sera très compliqué, il y a ici (en Premier League) les meilleurs entraîneurs et les joueurs les plus forts du monde".