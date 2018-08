Sarri va-t-il utiliser Hazard en faux 9 comme il l'a fait avec Mertens à Naples ?

Eden Hazard a débuté sur le banc les deux premières rencontres de Premier League. Le n°10 des Blues n’était pas encore "capable de jouer 90 minutes" selon l’entraîneur des Blues, Maurizio Sarri.

Le Belge devrait toutefois être dans le onze de base ce dimanche à l’occasion du déplacement de Chelsea à Newcastle. A quelle position ? Danny Higginbotham, ex-joueur de Manchester United et de … l’Antwerp et aujourd’hui consultant chez Sky Sports, est convaincu qu’il sera aligné en "faux 9".

"Quand je vois ce que Sarri a fait à Naples avec Dries Mertens, je me dis qu’il va vraisemblablement faire de même avec Eden Hazard à Chelsea. Pedro et Willian occuperont les flancs et Hazard sera positionné en pointe", affirme Danny Higginbotham.

Et de préciser : "Sarri veut voir la balle passer de pied en pied très rapidement. Le système Sarri est en fait un tiki-taka mais plus rapide et plus vers l’avant. Avec Hazard en pointe, cela peut très bien fonctionner".

Durant le mercato, Chelsea n’a d’ailleurs pas été chercher un attaquant de renom et a même laissé filer Michy Batshuayi en prêt à Valence. Eden Hazard en pointe, cela ne fera pas les affaires de l’Espagnol Alvaro Morata qui n’a pas été totalement à la hauteur des attentes jusqu’à présent à Stamford Bridge.