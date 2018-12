Sarri a apprécié Hazard en faux 9 : "Une bonne option"

Maurizio Sarri et Chelsea ont réalisé un bel exploit : faire tomber Manchester City, jusque-là invincible en Premier League (2-0). Pour s'offrir un premier succès personnel face à Pep Guardiola, le coach italien avait décidé d'aligner Eden Hazard en faux 9. Un choix payant puisque le Diable rouge a délivré deux assists.



En début de match, Hazardinho a eu besoin de trouver ses marques à son "nouveau poste". "Il a eu quelques problèmes au début. C'était la première fois qu'il jouait là avec nous et nous n'avons pas travaillé très bien dans nos mouvements défensifs. Mais Eden a joué une superbe deuxième mi-temps. Il aurait mérité de marquer. Je pense que c'est une bonne option et nous jouerons comme aujourd'hui dans certains de nos prochains matches".



Cette saison, personne en Angleterre n'était parvenu à faire plier les Cityzens. Sarri est très satisfait de ce succès. "Nous sommes très heureux de cette victoire. Vous savez très bien que ce n’est pas facile de gagner contre Manchester City pour l’instant. Et vous savez que pour moi, ce n’est pas facile de gagner contre Guardiola. Je suis vraiment très content", a-t-il expliqué en conférence de presse.



L'ancien coach du Napoli ne veut pas s'emballer. Cette victoire doit servir de base pour la suite de la saison. "Nous devons maintenant trouver ce type de motivation et nous devons jouer à ce niveau de détermination, avec la même agressivité dans les autres matches. Sinon, c’est inutile de gagner un match comme celui-ci".