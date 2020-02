L'ancien attaquant de Genk Ally Samatta a inscrit son premier but en Premier League ce samedi à l'occasion du duel entre Bournemouth et Aston Villa. Le Tanzanien a bondi sur un deuxième ballon pour le reprendre la tête et faire 2-1, ce qui sera également le score final. Arrivé cet hiver, Samatta disputait son deuxième match en faveur d'Aston Villa. En semaine, il avait joué son premier match sous les couleurs du club de Birmingham en League Cup face à Leicester.