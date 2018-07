Salah, flamboyant cette saison, signe un nouveau contrat "à long terme" à Liverpool

L'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, a signé un "nouveau contrat à long terme" avec le club, a annoncé Liverpool, sans préciser la durée.

L'attaquant égyptien "a lié son avenir aux Reds" a annoncé le club, ajoutant que le joueur avait connu une "remarquable première saison avec Liverpool", inscrivant 44 buts en seulement 52 matches.



Le joueur de 26 ans a connu une "remarquable première saison avec Liverpool", inscrivant 44 buts en seulement 52 matches. C'est le deuxième nombre de buts le plus important enregistré par un joueur de Liverpool en une saison, le record étant détenu par Ian Rush, avec 47 buts.

Les buts de Salah ont permis à Liverpool d'atteindre la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, un match qui s'est mal terminé pour les "Reds", battus 3-1 et pour Salah, blessé à l'épaule gauche lors d'un contact avec le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos.

Pour l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, avec le nouveau contrat signé avec Salah, il s'agit de "récompenser une personne qui a apporté beaucoup à l'équipe et au club la saison dernière. Cela montre aussi très clairement deux choses: sa foi en Liverpool et notre foi en lui", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure chose à propos de Mo est qu'il ne se considère jamais comme étant plus important que l'équipe ou qu'un autre joueur de l'équipe", a-t-il ajouté.

"Je crois que Mo reflète où nous en sommes en tant qu'équipe. La saison dernière a été spéciale avec de nombreux moments spéciaux - mais nous en voulons plus. Nous voulons encore plus de succès - comme les supporters l'ont entonné si fort +nous n'arrêterons jamais+. Cela doit être l'attitude individuellement et collectivement.", a affirmé l'entraîneur.

Meilleur joueur africain, arabe et de Premier League, Mohamed Salah a raflé une impressionnante collection de récompenses pour sa saison exceptionnelle chez les Reds.

Il a notamment reçu le trophée du footballeur africain de l'année pour avoir permis à l'Egypte de se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 28 ans.

Malgré deux buts marqués par Salah lors du Mondial, l'Egypte a quitté le tournoi après une troisième défaite, face à l'Arabie saoudite (2-1) le 25 juin à Volgograd.