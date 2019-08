Saint-Maximin nouveau n°10 de Newcastle, Willems rejoint aussi les Magpies

L'ailier droit Allan Saint-Maximin est le nouveau n°10 de Newcastle. Le Français de 22 ans s'est engagé pour six ans avec le club de Premier League, ont en effet annoncé les 'Magpies' vendredi sur leur site internet www.nufc.co.uk. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.

Formé à Saint-Etienne, Saint-Maximin a brûlé les étapes lors de sa jeune carrière et a déjà endossé les maillots de l'AS Monaco, d'Hanovre, de Bastia et de Nice. Il compte 111 matches de Ligue 1 et douze buts à son actif en première division française. La saison dernière avec Nice, il a marqué six fois et délivré 5 passes décisives.

"Je suis heureux d'accueillir Allan à St.James'Park. C'est un jeune joueur de grand talent qui a un grand avenir devant lui. C'est une arrivée importante pour Newcastle et pour toute la Premier League", a déclaré l'entraîneur de Newcastle Steve Bruce qui peut également se réjouir de l'arrivée en prêt du Néerlandais Jetro Willems en provenance de Francfort.