Rooney : "Si Thiago Alcantara signe à Liverpool, c'est un meilleur transfert que Messi à City"

Depuis de longues semaines et l'ouverture du mercato estival, le nom de Thiago Alcantara est sur toutes les lèvres. Parce que le médian espagnol a été laissé libre par le Bayern après sept saisons de bons et loyaux services mais surtout parce qu'il reste un excellent jouer à 29 ans à peine.

Et si plusieurs mastodontes européens se sont bousculés au portillon pour tenter de l'attirer, ce serait finalement Liverpool qui tiendrait la corde. Les deux parties se seraient d'ailleurs déjà mises d'accord, les derniers détails contractuels ne devant plus qu'être fignolés.

Chez les Reds, Thiago viendrait renforcer un entrejeu déjà particulièrement solide, mené d'une main de maître par les Milner, Henderson, Wijnaldum ou Keita. Il viendrait y apporter sa science du jeu, sa qualité de relance et de passe.

Pour Wayne Rooney, légende de Manchester United et désormais consultant pour TalkSport, le fit entre Liverpool et Alcantara serait plus que parfait. Il s'en va même d'une tirade dithyrambique au sujet de l'Espagnol : "S'il signe à Liverpool, c'est fini pour le titre. Les Reds le gagneront une nouvelle fois, c'est une certitude. C'est un meilleur transfert que celui de Messi à City."

Si son opinion a le mérite d'être tranchée et assumée, elle fera assurément tiquer les nombreux supporters des Cityzens, stressés à l'idée que Messi puisse rejoindre Jesus dans leur club.