Dix ans depuis son premier passage entre les murs de Chelsea, pas mal de choses ont changé pour Romelu Lukaku. Le joueur a bien sûr évolué mais le club que le Belge retrouve aussi. Depuis son premier passage en 2011, les Blues ont remporté pas moins de 9 titres nationaux et internationaux. Le club s’est donc bien développé et ça se ressent dans les infrastructures. Lors d’une petite visite guidée, le nouvel attaquant des Londoniens est repassé par différentes salles du centre d’entraînement de Cobham pendant que des fans lui posaient des questions et une chose est sûre, Romelu a des avis tranchés et une mémoire de feu.

Une des premières haltes du "Lukaku revient à Chelsea Tour" est la salle de fitness. Endroit incontournable des footballeurs. Arrivé sur place, Rom’se rend compte que la pièce a bien changé : "Il y a plus de matériel qu’avant. Tout a aussi l’air plus professionnel. Je me souviens que quand je passais en haut, je voyais toujours Gary Cahill ici. Nicolas Anelka était aussi souvent là."

Sur le chemin vers une autre salle, des fans des Blues posent des questions à leur nouvel attaquant : – "Chien ou chat ?" - "Aucun des deux, je n’aime pas les animaux domestiques." – "Ananas sur la pizza ?" – "Non ça, ce n’est pas possible. J’ai vécu en Italie en plus, ça ne se fait pas."

Arrivé dans le vestiaire, la mémoire de Romelu se met à fuser. Son regard se pose sur chaque place et on le voit plonger dans ses souvenirs. "Petr Cech et les gardiens étaient assis là, dans le coin. Puis il y avait Paulo Ferreira, Malouda et moi", se remémore Romelu. "Et juste à côté, il y avait Didier Drogba. Je me souviens que quand je me suis assis pour la première fois, Didier Drogba est venu se mettre à côté de moi. Et je suis resté bouche bée. C’était très drôle, ça a fait rire tout le vestiaire. Et depuis on a créé un super lien avec Didier." Ensuite Romelu se met à donner l’emplacement où chaque joueur s’installait dix ans auparavant, les trous de mémoire, il ne connaît pas.

Enfin, juste à côté du vestiaire, il y a la fameuse réserve des chaussures et des trainings d’entraînement. Un lieu qui ne semble pas avoir changé pour Romelu qui se rappelle : "A l’époque j’étais parfois en retard pour le début des entraînements. J’étais jeune et j’en ai payé les conséquences : j’ai dû payer quelques grosses amendes."

Romelu s’apprête à écrire les nouvelles pages de son histoire à Chelsea mais il est certain qu’il n’a pas oublié une seule des premières qu’il a écrites.