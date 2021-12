Romelu Lukaku, mécontent de sa situation à Chelsea, réaffirme son amour pour l’Inter : "Je sais que je retournerai à Milan"

Romelu Lukaku vit une première partie de saison pour le moins compliqué à Chelsea. Alors qu’il a fait son retour chez les Blues en août dernier après avoir mis l’Italie à ses pieds, le buteur des Diables Rouges peine à retrouver le niveau qu’il avait à l’Inter de Milan. Lukaku s’est confié sur sa situation au micro de Sky Sport Italia, un jour après avoir trouvé le chemin des filets face à Brighton.

"Physiquement, je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de ma situation à Chelsea. Thomas Tuchel a choisi de jouer dans un autre système. Je ne suis pas satisfait mais je resterai professionnel, je ne peux pas abandonner maintenant", a fait savoir Big Rom' dans une longue interview accordée à Matteo Barzaghi.

Romelu Lukaku a profité de cette entrevue pour réaffirmer son amour pour l’Inter et ses supporters : "Je pense que tout ce qu’il s’est passé l’été dernier n’était pas censé se passer de la sorte… la façon dont j’ai quitté l’Inter, comment j’ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n’était pas le bon moment. Maintenant, c’est le bon moment pour partager mes sentiments. J’ai toujours dit que j’avais l’Inter dans mon cœur : je sais que je retournerai à l’Inter, je l’espère vraiment... non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble. Je veux m’excuser auprès des supporters de l’Inter, le timing de mes paroles n’était pas bon : ce que vous avez fait pour moi restera pour toujours".

Mécontent à Chelsea et visiblement toujours amoureux de l’Italie et plus particulièrement de son ancien club, Romelu Lukaku a-t-il en tête de quitter les Blues plus rapidement que prévu ? Seul l’avenir nous le dira…

À l’heure actuelle, le buteur belge semble retrouver peu à peu ses sensations comme en témoignent ses deux buts inscrits face à Aston Villa et Brighton dernièrement.