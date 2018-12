Romelu Lukaku inscrit le dernier but de l'année 2018 en Premier League

Romelu Lukaku a inscrit le dernier but de l'année 2018 en Premier League. Le Diable Rouge a planté la 4e rose de Manchester United, qui s'est imposé 4-1 face à Bournemouth dimanche en clôture de la 20e journée du championnat d'Angleterre.

Romelu Lukaku n'était pas dans le onze de base. C'est du banc de touche qu'il assisté au doublé de Paul Pogba (5e et 33e), au but de Michael Rashford (45e) et à la réduction de l'écart par Ake (45e+2). L'attaquant belge est monté au jeu à la 70e minute et remplacement de Rashford, et deux minutes plus tard, servi par Pogba, il fixait le score à 4-1, marquant au passage son 7e but de la saison en Premier League. Marouane Fellaini est resté 90 minutes sur le banc de touche.

Avec cette victoire, les Red Devils ont signé un 9 sur 9 depuis qu'Ole Gunnar Solskjaer a remplacé José Mourinho.

Manchester United occupe la 6e place avec 35 points, à 3 unités de la 5e place d'Arsenal.

C'était le dernier match de l'année 2018 en Premier League. La 21e journée débutera déjà le 1er janvier avec trois rencontres au programme. Manchester United entamera 2019 par un déplacement à Newcastle le 2 janvier.