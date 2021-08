Romelu Lukaku de retour à Chelsea "avec plus de maturité" : "Cette opportunité arrive au bon moment"

Sept ans après avoir quitté Chelsea, Romelu Lukaku est de retour chez les Blues. Les Londoniens l’ont officialisé ce jeudi. L’attaquant des Diables rouges s’est engagé jusqu’en 2026.

"Je suis heureux et honoré de faire mon retour dans ce club fantastique. J’ai parcouru beaucoup de chemin depuis la dernière fois. Je suis arrivé ici alors que je n’étais qu’un enfant qui avait encore beaucoup à apprendre. Je reviens désormais avec beaucoup plus d’expérience et de maturité", a réagi Lukaku sur le site internet du club.

Et de poursuivre. "La relation que je nourris avec ce club compte beaucoup pour moi. J’ai supporté Chelsea quand j’étais enfant. Etre de retour pour aider l’équipe à gagner plus de titres, c’est un sentiment incroyable.

La façon dont le club progresse est en accord avec mes ambitions à 28 ans, après avoir remporté la Serie A. Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j’espère qu’on aura beaucoup de succès ensemble.

Depuis mon départ de Chelsea, j’ai vécu beaucoup de moments avec des hauts et des bas. Ces expériences m’ont rendu plus fort et le challenge est d’essayer d’aider l’équipe à soulever d’autres trophées. J’ai hâte de débuter et d’aider le club à gagner encore."