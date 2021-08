Romelu Lukaku à Chelsea : retour aux sources aussi pour le numéro de maillot

Après l’officialisation d’un transfert, vient toujours le suspense du numéro de maillot. Un moment privilégié que Chelsea n’a pas encore révélé pour Romelu Lukaku mais que la Premier League a fait avant les Blues. En effet, l’info est sur le site du championnat anglais depuis quelques heures.

Bon fin du suspense pour tous les futurs acquéreurs du maillot Blues de Big Rom, il portera le… 18 ! Comme lors de son premier passage au club il y a dix ans. Un petit clin d’œil à l’histoire, sans aucun doute, mais aussi un peu forcé par la situation des numéros de maillot à Chelsea. Et oui, le numéro 9 que Romelu portait à l’Inter et à Manchester United est possession de Tammy Abraham chez les Blues même si l’Anglais pourrait très bientôt quitter les champions d’Europe en titre.

Autre numéro porté par Lukaku, le 10, à Everton, appartient à Christian Pulisic à Chelsea, digne héritier d’un certain Eden Hazard. Enfin, le nouveau transfuge des Blues a également porté le numéro 20 du côté de West Bromwich Albion mais dans le club de la capitale anglaise, c’est Callum Hudson-Odoi qui en est le titulaire. Bref vous l’aurez compris, entre petite référence au passé et coincé par les évènements, Romelu Lukaku revient à ses premiers amours chiffrés à Chelsea, en espérant que cela lui portera plus de chance que lors de son premier passage.