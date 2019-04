Rodgers : "Le club va faire tout ce qu'il peut pour acquérir Tielemans"

Youri Tielemans continue d'épater les observateurs en Premier League. Depuis son arrivée, il aligne les prestations de haut niveau. A chaque match ou presque, les supporters des Foxes demandent en chanson "de le signer". Sans rien promettre, Brendan Rodgers est persuadé que "le club va faire tour ce qu'il peut pour acquérir Tielemans".



Buteur contre Arsenal, le Diable rouge s'est montré décisif pour la 8e fois en 11 apparitions sur les pelouses anglaises. Il a recueilli les éloges de son entraîneur.



"Il y a évidemment des choses qu'il ne peut pas faire. Mais il est payé pour créer et marquer et il le fait très bien", se félicite l'ancien coach Liverpool et du Celtic. "Le centre de James (Maddison) était magnifique mais c'est important d'avoir des joueurs qui sont attirés par le but. Et Youri a ça. Il a aussi un super tir. Il a montré une grande efficacité depuis qu'il est ici. Comme je l'ai dit, pour son âge il fait preuve d'une grande maturité dans son jeu. Et oui, je suis très content de lui aujourd'hui (lire dimanche)".



Tielemans est prêté par Monaco jusqu'au terme de la saison. Quid de son avenir ? "Je pense qu'il va y avoir un dialogue entre les deux clubs. C'est clairement un joueur avec lequel je voudrais travailler. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je comprends que les supporters aiment voir évoluer un jeune joueur comme lui. Je suis sûr que le club va faire tour ce qu'il peut pour acquérir Tielemans."



Manchester United et Tottenham suivent également les prestations de l'ancien médian d'Anderlecht de près. Et s'il poursuit à ce niveau, son prix va continuer augmenter. Aux dernières nouvelles, Monaco demandait 45 millions € pour se séparer de notre compatriote.