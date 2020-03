Rio Ferdinand appelle des fans de United pour les soutenir pendant le confinement

Avec 455 matches en douze saisons, Rio Ferdinand est une légende de Manchester United. Six titres de champions, une Ligue des champions et un mondial des clubs constituent les plus belles lignes de son palmarès mancunien. Alors quand il prend son téléphone (avec l’aide de BT Sport pour qui il est consultant) pour appeler des fans des Red Devils confinés chez eux, l’effet est immédiat. Barry Davidson et John Howson n’en croient pas leurs yeux. Mais rapidement, l’ex-international les met à l’aise parle de foot, de Manchester et prend de leurs nouvelles.

L’ancien défenseur s’est rendu moins populaire auprès des fans… de Liverpool, grand rival de United, le week-end dernier. Il a plaidé pour un arrêt définitif de la Premier League en raison de la pandémie de coronavirus. "Je sais ce que les fans des Reds vont dire, "oh Rio, c’est juste parce que tu as joué à Man United". Je ne vois pas de manière (de finir le championnat) qui ferait que la santé ne serait pas compromise. C’est aussi simple que cela. À huis clos ? Il y a toujours les joueurs et ils font partie de la société, non".



On ne peut pas lui donner tort, mais au vu de l’énorme avance de Liverpool et des circonstances sanitaires, on pourrait tout aussi bien accorder le titre aux Reds.