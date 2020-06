Retour de la Premier League : Liverpool champion cette semaine ?

Le ballon n’a plus roulé en Premier League depuis le 9 mars. Après une longue pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat anglais va reprendre ses droits mercredi à l’occasion de deux matches en retard de la 28e journée.

Les duels Aston Villa – Sheffield United (19h) et Manchester City – Arsenal (21h15) marqueront donc le début de la seconde partie de la saison qui s’annonce malgré tout bien différente de la première.

En effet, connue pour ses stades et ses supporters, la Premier League a dû se résoudre à terminer son exercice à huis clos, suivant un strict protocole sanitaire.

Comme en Allemagne, en Italie et en Espagne, où le football a aussi repris ses droits, les joueurs seront soumis à des tests réguliers. Ils ne devront toutefois pas porter de masques sur le banc, où neuf joueurs peuvent désormais prendre place et dont cinq pourront monter au jeu.

Cette nouveauté, permise par le Board, l’organe qui fait évoluer les règles du jeu, doit soulager les organismes des joueurs, sevrés de compétitions depuis plus de trois mois. D’autant plus que le rythme s’annonce effréné en Premier League, où les 92 rencontres restantes seront disputées en l’espace de six semaines.

Liverpool déjà champion ce week-end ?

Largement en tête et ultra-dominateur depuis le début de saison, Liverpool devrait rapidement pouvoir concrétiser sa suprématie. Un faux pas de City contre Arsenal mercredi pourrait déjà offrir le titre aux Reds en cas de victoire face à Everton dimanche dans le derby de la Mersey. L’équipe de Divock Origi pourrait ainsi remporter le 19e titre de champion de son histoire, le premier depuis 30 ans.



Derrière les Reds de Jürgen Klopp, les enjeux sportifs sont bien réels. La course à la Ligue des Champions demeure très ouverte. Elle reste en partie suspendue à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui décidera début juillet s’il annule ou confirme l’exclusion de Manchester City des compétitions européennes pour violation des règles du Fair-Play Financier.

Une sanction contre les Citizens, pratiquement promis au podium avec leurs 57 points, soit 8 de mieux que Chelsea (4e), rendrait la 5e place qualificative pour la C1. Cela renforcerait considérablement les chances de Leicester, 3e avec 53 points et des Blues.

Mais, derrière, la foire d’empoigne serait épique puisque 6 unités séparent Manchester United (5e, 45 pts) de Crystal Palace (11e, 39 pts), avec Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham, Arsenal et Burnley intercalés.

Ayant récupéré des blessés et non des moindres – Son Heung-min et Harry Kane, d’un côté, Marcus Rashford et Paul Pogba de l’autre – pendant la trêve, Tottenham et Manchester United, qui s’affrontent pour la reprise vendredi soir, semblent les mieux armés sur le papier.

La peur du vide pour les relégables

Loin des ors des compétitions continentales, les derniers matches de la saison décideront aussi du nom des équipes qui, en plus d’être frappées financièrement par le Covid-19, retomberont dans la bien moins lucrative Championship (D2).

Norwich, Aston Villa et Bournemouth occupent actuellement les trois places maudites, mais les Villans ont un match en moins, disputé mercredi contre Sheffield United (19h00/17h00 GMT).

Watford et West Ham, qui ne sont hors de la zone rouge qu’à la faveur d’une moins mauvaise différence de buts, et Brighton, qui n’a qu’une avance de 2 points sur le 18e, appréhendent cette reprise où ils ont tout à perdre.

Si l’on se fie au classement moyen des adversaires qu’il reste à jouer, Bournemouth a le parcours le plus dur de toute la Premier League, alors qu’ils restaient sur 7 défaites lors des 10 dernières journées.

Norwich a le calendrier le moins relevé parmi les mal classés, mais les 6 points de retard sur le maintien semblent compliqués à reprendre en 9 journées quand Chelsea et Manchester City sont au programme… Tout reste à jouer !