Retour compliqué pour Jimenez en Premier League : le Mexicain tente un coup du foulard et se casse la figure

Le 29 novembre 2020, l’attaquant de Wolverhampton Raul Jimenez voit sa vie basculer. Après un gros choc aérien avec le défenseur d’Arsenal David Luiz, le Mexicain reste au sol inconscient pendant plusieurs minutes avant d’être emmené à l’hôpital où il a été opéré d’une fracture du crâne. Huit mois plus tard, Jimenez a retrouvé les terrains de Premier League.

Seizièmes du championnat, les Wolves, avec 3 défaites pour 1 victoire, recevaient le promu Brentford ce samedi. L’occasion idéale pour Raul Jimenez de débloquer son compteur but cette saison. Depuis son retour de blessure, l’attaquant n’est plus le même et peine à trouver le chemin des filets.

Dès le début de la rencontre, le Mexicain, bandeau sur la tête, tente un geste technique compliqué dans la surface adverse. Et ce qui devait arriver arriva… Jimenez manque complètement son coup du foulard et se casse la figure devant ses supporters. En manque de confiance, Jimenez ne parvient toujours pas à marquer et ne peut empêcher la défaite de son équipe (0-2).