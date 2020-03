Respect et classe : "Liverpool doit remporter le titre !", reconnait Rooney

82 unités après 29 journées. 27 victoires, 1 partage et 1 défaite. 25 points d'avance sur le deuxième (Manchester City). Liverpool court derrière un titre depuis trente ans... celui-ci est en attente depuis les mesures prises suite au coronavirus.

Le sacre est-il reporté ou la saison sera-t-elle abandonnée sans championnat ? Toute l'Angleterre du football a un avis sur la question. A commencer par Wayne Rooney, ancien international anglais. "Vous vous en doutez, tous les fans d'Everton (ndlr : le rival de Liverpool puisqu'ils évoluent dans la même ville) me disent que la saison doit être annulée. Evidemment, en tant qu'ancien joueur d'Everton et de Manchester United (ndlr : un autre rival historique des Reds) pendant 13 ans, une partie de moi estime que ce serait une bonne chose. Mais non ! Liverpool a été fantastique. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver là. Ce titre est tout simplement mérité. Pouvez-vous imaginer attendre tant de temps et, ensuite, on vous retirerait le titre de cette manière ? Non. Liverpool doit remporter le titre !", a estimé Rooney dans les colonnes du Times.

Une belle déclaration, empreinte de respect et de classe. Le bilan des Reds est effectivement exceptionnel.