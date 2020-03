Relance trop longue : La grosse boulette d'Ederson face à Manchester United

Le 182e derby de Manchester s'est terminé par la victoire d'United 2-0 face à City dans le cadre de la 29e journée du championnat d'Angleterre. Si les Red Devils ont pris les devants, ils ont rapidement perdu leur sérénité face à des Cityzens qui enchaînaient de longues phases de possession de balle. United commençait à sortir plus facilement de sa zone quand Martial a pris en un temps un ballon piqué par Bruno Fernandes pour battre Ederson (30e, 1-0).

A la reprise, De Gea a sorti d'une claquette un tir fuyant du jeune Foden, 19 ans (56e). Dans la foulée, Guardiola a effectué deux changements : Gabriel Jesus est monté à la place d’Aguero (59) et Mahrez pour Bernardo Silva (60e). Cela a commencé à aller mieux pour City mais United est parvenu à repousser tous ses rushes avant que McTominay n'inscrive le second but (90e+6, 2-0).

Un but libérateur, mais lié à une mauvaise relance d’Ederson. Le portier brésilien, désireux de relancer très vite le jeu car le temps pressait, a mal regardé la position de son défenseur et a servi McTominay, tout surpris probablement de pouvoir reprendre en un temps et ainsi assurer le succès aux hommes de Solskjaer.

City reste deuxième avec 57 points, 25 de moins que Liverpool. United (45 points) est 5e.