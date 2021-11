Qui pour prendre la place de Solskjaer à Manchester United ? Beaucoup de spéculations, pas de favori

L’ère de l’après Ole Gunnar Solskjaer a officiellement commencé mardi soir avec le premier match de Manchester United sans son ancien buteur maison sur le banc. Un premier match dirigé par l’entraîneur intérim Michael Carrick qui s’est finalement bien terminé avec une victoire face à Villarreal (0-2) et une qualification pour les huitièmes de finale de Champions League. Deux bonnes nouvelles qui ne devraient pas freiner l’agitation qui règne en coulisses à Old Trafford.

Les Red Devils doivent se trouver un nouvel entraîneur et vite !

Fin octobre, alors que Solskjaer était déjà annoncé sur la sortie, deux noms s’étaient dégagés dans la presse britannique et sportive internationale. Ceux d’Antonio Conte et de Zinédine Zidane. La piste italienne semblait alors la plus chaude mais est désormais définitivement éteinte. L’ancien coach de la Juventus et de l’Inter s’est engagé avec Tottenham et n’est donc plus disponible.

La probabilité de voir Zinédine Zidane à Old Trafford est, elle aussi, réduite. Comme le rapportent L’Equipe et la BBC, l’entraîneur français ne s’est pas laissé convaincre par les Red Devils. Il semble pourtant être le seul coach d’une certaine carrure disponible sur le marché… avec Ronaldo Koeman, récemment limogé du FC Barcelone.