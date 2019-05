Les clubs anglais règnent sur les compétitions européennes cette saison... Tottenham affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions le 1er juin à Madrid, alors qu'à Bakou le 29 mai on connaîtra le dénouement de la Ligue Europa opposant Chelsea à Arsenal. Quatre clubs anglais pour deux titres européens. Des titres qui offrent directement un ticket pour la phase de groupe de Ligue des Champions aux clubs qui les décrochent. Mais ces quatre clubs possèdent déjà un ticket européen, à qui reviendront-ils si l'un d'eux en détient plusieurs? On tente de défaire les nœuds et de vous expliquer cela le plus clairement possible !

Le cas de l’Europa League :

Quelle répartition pour les tickets européens la saison prochaine après 2 finales anglaises? - © FABRICE COFFRINI - AFP

On va commencer par le cas le plus facile. Celui de la finale de l'Europa League.

Elle opposera, comme vous le savez, Chelsea à Arsenal. Le vainqueur recevra d’office un ticket pour la Champions League. Mais Chelsea possède déjà son ticket grâce à sa troisième place acquise en Premier League et devrait donc le redistribuer en cas de victoire.

Le cas ne se présentera pas si c'est Arsenal qui décrochait l'Europa League puisque les Gunners ont terminé cinquièmes de leur championnat. Jusqu'à présent, ils ont uniquement assuré leur place en phase de groupe de l'Europa League. Si ce sont les hommes d'Unai Emery qui décrochent la C2, cette place reviendrait à Manchester United qui céderait alors son ticket pour les qualifications de l'Europa League à Wolverhampton, septième de Premier League.

Et puisque cela n'est pas assez compliqué, un ultime scénario est encore envisageable si Watford venait à remporter la finale de FA Cup contre Manchester City le 18 mai prochain... Ce serait alors Watford et Manchester United qui disputeraient l'Europa League et pas Wolverhampton.

Que se passera-t-il si Chelsea gagne l’Europa League ?

La place des Blues en Ligue des Champions n'ira pas à Arsenal. Pourquoi ? Parce que les quatre premières équipes des quatre premiers pays du classement UEFA (vous suivez toujours? allez on s'accroche!) se qualifient directement via leur championnat pour la Ligue des Champions et il s'agit de l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. Ces pays ne peuvent pas recevoir de cinquième ticket qualificatif pour la Ligue des Champions, il revient donc à un autre pays.

Si le vainqueur de l’Europa League est déjà qualifié via son championnat, le ticket est offert au club occupant la troisième place au classement du cinquième pays de ce ranking UEFA. En l’occurrence, il s'agit ici de la France et cela se jouera donc entre Lyon et Saint-Etienne. Les deux premières équipes (PSG et Lille) ont automatiquement leur ticket pour les phases de groupe de la C1.