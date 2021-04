Quel montant arrive dans le portefeuille de Kevin De Bruyne ? On décortique son salaire mirobolant

Ce montant de 300.000 livres par semaine saute aux yeux et a de quoi faire tourner les têtes, mais que représente-t-il et que comprend-il ? "Le package salarial classique qui est offert à un joueur comprend plusieurs choses", introduit Maître Sébastien Ledure.

"C’est bien évidemment le salaire fixe qui lui est payé tous les mois. C’est, éventuellement, une prime à la signature, soit un montant que le club paie au joueur pour le simple fait qu’il signe ou prolonge son contrat. À côté de cette partie fixe, il y a un ensemble de paramètres variables qui vont constituer le salaire 'variable' du joueur. Notamment les primes de résultats, que ce soit un classement, un prix individuel, etc. Il y a également les primes de loyauté, pour le simple fait d’être fidèle au club et de ne pas être transféré ailleurs durant la période du contrat. Et puis, je dirais qu’il y a encore une dernière partie qui est les avantages. Là on parle de mise à disposition d’une voiture, de billets d’avion, etc. Ce sont les avantages de toute nature". "Ça, c’est pour le 'package classique', car après, en fonction des joueurs et de leur réputation, il peut également y avoir des montants particuliers. Soit des sommes qui sont payées au joueur en raison de sa valeur commerciale, l’exploitation de son image. C’est plus rare mais il peut y avoir aussi un intéressement de la part du joueur dans son indemnité de transfert ultérieur. Si le club venait à transférer le joueur ailleurs, celui-ci aurait droit à un certain pourcentage du montant du transfert, de l’ordre des 5% ou 10%. C’est plus exceptionnel mais ça existe. Voilà ce qui vous donne une idée du package salarial global d’un joueur", confie l’avocat spécialisé en droit du sport.