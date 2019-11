Quand Mourinho recadre Kompany : "Eux, ils sont champions d'Europe"

Invités côte à côté sur le plateau de Sky Sports pour débriefer la rencontre au sommet entre Manchester City et Liverpool, Vincent Kompany et José Mourinho ont eu une joute verbale assez drôle.

Ancien taulier de la maison mancunienne, Vince the Prince n'a pas pu s'empêcher de défendre ses anciennes couleurs, malgré le débours important de neuf points qui sépare désormais City de Liverpool. "Ce n'est pas dit que Liverpool va parvenir à tenir la pression, rien ne dit que les Reds ne vont pas s'écrouler avant la fin de saison" avance-t-il.

Réponse immédiate et fulgurante de Mourinho : "Ne t'inquiètes pas pour ça, vous vous êtes champions d'Angleterre, eux ils sont champions d'Europe" rétorque le Portugais, dont la répartie et les "punchlines" ne sont décidément plus à démontrer.