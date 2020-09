Quadruplé de Heung-Min Son, quatre assists pour Kane : Tottenham cartonne

Tottenham s’est fait plaisir dimanche après-midi en décrochant son premier succès en Premier League cette saison. Battus 0-1 par Everton lors de la journée inaugurale, les Spurs ont cette fois-ci gagné 2-5 contre Southampton.

Un succès dont Heung-Min Son et Harry Kane ont été les principaux artisans. Après le but de Danny Ings pour Southampton (32e), Heung-Min Son a débuté son festival en alignant 4 buts consécutifs (45e+2, 47e, 64e, 73e)… sur 4 assists de Harry Kane. Le buteur anglais – qui s’était vu annuler un but en début de match – a conclu sa prestation 5 étoiles en fin de match en plantant le but du 1-5 (82e) qui a précédé un nouveau but de Danny Ings (90e).

Toby Alderweireld est resté toute la rencontre sur le banc alors que la nouvelle recrue Gareth Bale n’était pas encore à disposition de José Mourinho.