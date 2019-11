Punchlines, Ibrahimovic dans le viseur : Mourinho frappe fort pour son retour

Il nous avait presque manqué. Un an après son départ, par la petite porte du côté de Manchester United, José Mourinho a retrouvé de l'emploi cette semaine en paraphant un contrat avec Tottenham. Le sulfureux technicien portugais vient au relais de Spurs amorphes, sensiblement en fin de cycle, qui s'étaient séparés de Mauricio Pochettino quelques heures plus tôt. Et comme à son habitude, le Mou' n'a pas mis longtemps à nous faire...du Mou'.

Alors qu'il s'était montré plutôt sobre en conférence de presse, Mourinho a attendu les tous derniers instants et une question sur la Ligue des Champions, pour nous sortir une de ces punchlines dont il a le secret. Alors qu'un journaliste lui demandait simplement ce qu'il pensait de la défaite de Tottenham en finale la saison dernière, il a laconiquement rétorqué : "Je ne sais pas, je n'ai jamais perdu de finale de Ligue des Champions." Du Special One dans le texte.

Et alors qu'il avait affirmé lors de cette même conférence de presse, "se satisfaire du noyau actuel", Mourinho lorgnerait une méga-star. Selon le média brittanique Telegraph, le Portugais aurait en effet jeté son dévolu sur Zlatan Ibrahimovic, en passe, lui, de quitter la MLS. Reste à voir si le Suédois (38 ans) a encore les jambes pour évoluer au tout haut niveau mais on pourrait assister, si ce transfert se concrétise, à une savoureuse réunion entre deux des personnages les plus truculents du football actuel. On en est évidemment encore très loin...