PSG et Juventus bientôt titrés, le Barça gère, indécision totale ailleurs

Nous sommes au début du mois d’avril et les premiers titres de champion pourraient être décernés dès ce week-end. Deux autres championnats du top 5 européen sont eux plus disputés que jamais.

Le PSG et la Juventus archi-dominateurs, la gestion du Barça

Le PSG de Thomas Meunier peut empocher dimanche son huitième titre en Ligue 1. Un succès contre Strasbourg (21h00), et si Lille ne gagne pas à Reims (dimanche 15h00), les Parisiens empocheront leur deuxième sacre consécutif. Qualifiés pour la finale de la Coupe de France, contre Rennes, les hommes de Thomas Tuchel survolent largement, avec vingt points d’avance sur leur dauphin lillois, leur compétition domestique.

Scénario tout aussi limpide pour la Juventus en Serie A. Cristiano Ronaldo et ses équipiers possèdent 18 longueurs de mieux que le Naples de Dries Mertens. Ils n’ont perdu qu’à une reprise en 30 journées. La Juve décrochera son 8e titre consécutif à condition de battre l'AC Milan (samedi 18h00) et que Naples s'incline à domicile contre le Genoa (dimanche 20h30).

En Liga, le FC Barcelone de Thomas Vermaelen file aussi vers le titre, mais devra encore patienter un peu. Les Catalans possèdent huit unités d’avance sur l’Atletico Madrid et treize sur le Real Madrid, avec Thibaut Courtois, tandis qu’il reste huit rencontres à jouer.

Dortmund-Bayern et Man City-Liverpool, un sprint final de folie

Trois compétitions bientôt bouclées tandis que deux autres sont au sommet de leur suspense et vont retenir notre attention durant quelques semaines encore.

Dominée par le Borussia Dortmund d’Axel Witsel, la Bundesliga a totalement rebondi durant les dernières semaines. Au point que les Jaune et Noir ne possèdent plus maintenant que deux unités d’avance, après 27 rencontres, sur le Bayern Munich… avant le Klassieker entre les deux formations ce samedi (18h30) !

Vous aimez la tension ? Le scénario de l’exercice 2018-2019 de la Premier League est haletant lui aussi… Après avoir compté sept unités d’avance, Liverpool, avec Simon Mignolet et Divock Origi, a cédé son trône à Manchester City. La formation de Pep Guardiola, avec Vincent Kompany et Kevin De Bruyne, compte une unité de mieux et il ne reste que six journées à disputer.