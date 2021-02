Propos racistes envers un joueur de Premier League ? Votre compte sera supprimé

Instagram a annoncé des mesures pour lutter contre les abus à la suite de la dernière vague d’attaques racistes contre les footballeurs de Premier League. Le réseau social va supprimer les comptes qui envoient des textes aussi "horribles", selon Fadzai Madzingira, le directeur de la politique de contenu de Facebook, la société mère d’Instagram.

Les joueurs de Manchester United Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe et Lauren James font partie des personnes victimes de racisme sur les réseaux sociaux au cours de la seule dernière quinzaine. Un homme a été arrêté au cours de cette période après que Romaine Sawyers de West Bromwich, Reece James de Chelsea et frère de Lauren et Alex Jankewitz de Southampton ont également été visés.

"Nous sommes choqués par le venin qui est déversé sur les footballeurs.

Nous allons non seulement bloquer ces comptes qui enfreignent les règles, mais aussi les supprimer complètement"

, a précisé Madzingira. Cette semaine, la Fédération anglaise (FA) a appelé le gouvernement à agir plus rapidement et plus durement en réponse au racisme sur les plateformes des réseaux sociaux. Le mois dernier, le prince William de Grande-Bretagne, président honoraire de la FA, a qualifié de "méprisables" les propos racistes tenus à l’encontre des footballeurs.

La Premier League a lancé mardi un plan d’action contre le racisme. Ce plan fait suite aux mesures prises précédemment pour promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion au plus haut niveau du football anglais. Elle comprend également des actions visant à éliminer les préjugés raciaux.