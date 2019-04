Privés de salaire, les joueurs de Bolton veulent boycotter la fin de saison

Les joueurs de Bolton Wanderers se dirigent vers un boycott des deux dernières journées de Championship, le deuxième niveau professionnel en Angleterre. Les footballeurs professionnels protestent à nouveau contre l'absence des paiement des salaires.

Bolton Wanderers doit encore affronter Brentford et Nottingham Forest. Outre un niveau d'endettement élevé et une faillite de plus en plus proche, le club ne peut plus échapper à la relégation avec une vingt-troisième et avant-dernière place au classement. Il est difficile de savoir s'il y aura une solution rapide pour les deux derniers matches de championnat.

Au début du mois d'avril, la sélection de Bolton s'est mise en grève pendant deux jours en raison des retards de paiement. Par la suite, les joueurs ont décidé de jouer à nouveau, malgré le fait que la direction du club était toujours en défaut financièrement. Comme les salaires de mars et avril n'ont toujours pas été payés, le groupe de joueurs a annoncé un boycott des deux derniers matchs. "A notre grand regret et avec nos sincères excuses à nos fans", a déclaré le groupe.