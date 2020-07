Prêté, cet ancien Gantois marque plus... que tout le club auquel il appartient

Alexander Sorloth... Ce nom vous dit quelque chose ? Le Norvégien de 24 ans a évolué quelques mois en Belgique, à La Gantoise plus précisément, entre janvier et juin 2019. Le grand attaquant prêté par Crystal Palace a marqué quelques buts, a montré certes de bonnes dispositions, mais n'a pas eu le temps d'afficher tout son potentiel dans nos contrées. Il s'est largement rattrapé depuis lors !

Après ce passage sur nos pelouses, il a été prêté à Trabzonspor, deuxième du championnat de Turquie cette saison. En 48 rencontres, toutes compétitions confondues, l'ami d'Erling Haaland a inscrit... 32 réalisations (et a délivré 10 passes décisives). Un bilan non négociable pour le gaucher, un joli pied de nez à ceux qui n'ont jamais cru en lui du côté de Crystal Palace.

De fait, les Eagles végètent au 14e rang de Premier League, compétition dans laquelle ils ont marqué seulement 30 buts en 37 parties (deuxième plus mauvaise attaque de l'élite anglaise). Ils ont par ailleurs été éliminés en FA Cup sans planter le moindre but. Les noms 'ronflants' de Christian Benteke, Andros Townsend, Wilfried Zaha, Jordan Ayew feraient peut-être bien de s'inspirer du besogneux et costaud Sorloth, dorénavant, et logiquement, repris en sélection nationale norvégienne.

Preuve que les dirigeants de Palace n'ont pas eu le nez fin et n'ont pas fait confiance à l'avant de 24 ans : son prêt en Turquie a été initialement prévu sur deux saisons, soit jusque juin 2021. L'avenir nous dira si cette opération subira une modification ou non.