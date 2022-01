Premier League : Victoire pour Léandro Trossard et Brighton sur le terrain d’Everton

Brighton et Léandro Trossard se sont imposés 2-3 sur la pelouse d’Everton dimanche après-midi pour le compte de la 21e journée de Premier League. Un succès qui permet au club de l’ancien Genkois d’occuper le huitième rang au classement avec 27 unités.

Absent le 29 décembre sur blessure lors du déplacement à Chelsea (1-1), Trossard retrouvait sa place de titulaire sur le front de l’attaque de Brighton avant d’être remplacé à dix minutes du terme. Un retour synonyme de victoire pour les 'Seagulls', même si le Diable Rouge n’a pas marqué.

Un doublé d’Alexis Mac Allister (3e, 0-1 et 71e, 1-3) et une réalisation de Dan Burn (21e, 0-2) ont assuré les trois points. Un autre doublé, signé Anthony Gordon (53e, 1-2 et 76e, 2-3), a permis aux 'Toffees' d’y croire, mais en vain.