Premier League : un permis de travail "aux points" désormais requis pour les joueurs européens

Un accord est intervenu entre le ministère de l'Intérieur britannique et les instances du football professionnel anglaises (Football Association, Premier League et EFL) au sujet des joueurs étrangers qui pourront évoluer en Angleterre après le Brexit, le 1er janvier 2021. Il sera dès lors plus difficile d'engager des joueurs étrangers. L'autorisation sera basée sur un principe de points à obtenir.

Le 1er janvier prochain, tous les footballeurs issus de l'Union européenne auront besoin d'un permis de travail pour jouer en Angleterre. Jusqu'ici, seuls les non-européens avaient besoin de celui-ci.

Pour l'obtenir, les joueurs doivent répondre à certaines exigences qui sont mesurées en points. Le fait d'être international, le niveau du club dans il évolue, le succès en compétitions continentales et le nombre de matchs joués au sein du club. Si le joueur obtient le nombre de points minimum, il reçoit automatiquement son permis de travail.

Si le nombre de points n'est pas atteint, le joueur peut bénéficier d'une autorisation spéciale auprès d'une commission.

Le nouveau système assure la présence des meilleurs joueurs tout en protégeant l'avenir des équipes nationales anglaises, car les joueurs étrangers de moins de 18 ans ne pourront plus être mis sous contrat après le Brexit.

Les nouvelles règles s'appliqueront déjà lors du prochain mercato hivernal.