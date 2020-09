Premier League : Trossard, en chef d'orchestre, délivre un caviar parfait et Brighton surprend Newcastle

Déjà buteur le weekend dernier dans la défaite de Brighton face à Chelsea (1-3), Leandro Trossard s'est à nouveau montré décisif pour son équipe ce dimanche. Alors que Brighton menait 0-1 sur la pelouse de Newcastle, notre compatriote a délivré un caviar parfait au premier poteau en direction de Neal Maupay qui en a profité pour inscrire le but du break d'une subtile reprise.

0-3 score final, grâce à un but tardif de Connolly, donc et une première victoire en Premier League cette saison pour les Seagulls, portés par un bon Trossard auteur, donc, d'un but et d'une passe décisives en deux matches.