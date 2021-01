Premier League : Trossard buteur victorieux face à Tottenham, Liverpool confirme

Trossard n'avait plus marqué en Premier League depuis la défaite 1-3 contre Chelsea lors de la première journée de Premier League, le 14 septembre 2020. Le Diable Rouge a inscrit son deuxième but de la saison à la 17e minute face à Tottenham, offrant ainsi la victoire aux siens (1-0). Après 3 matchs d'affilée sur le banc, Toby Alderweireld était titulaire et a été averti. Il a notamment réalisé un sauvetage miraculeux en deuxième période.

Origi titulaire, avec Liverpool, face à West Ham

Un peu plus tôt, Liverpool s'est imposé 1-3 sur la pelouse de West Ham. Avec Divock Origi en pointe pendant 80 minutes, Liverpool a pris le meilleur 1-3 à West Ham grâce à un doublé de Mohamed Salah (57e et 68e) et un but de Georginio Wijnaldum (84e) contre un but de Craig Dawson (87e).

Les Reds (40 points) profitent de la défaite de Leicester à Leeds (1-3) dimanche et du match nul de Manchester United à Arsenal samedi (0-0) pour chiper la troisième place aux Foxes (39 points) et pour revenir à un point des Red Devils. West Ham reste cinquième avec 35 points.