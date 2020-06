Premier League : Trente ans plus tard, Liverpool est à nouveau Champion d'Angleterre !

Liverpool est assuré depuis ce jeudi soir de son dix-neuvième titre de Champion d'Angleterre, un trophée qui échappait aux Reds depuis trente ans et la saison 1989-1990.

Après avoir loupé le coche la saison dernière en échouant à un point de Manchester City, Liverpool ne s'est cette fois pas laissé surprendre et succède au palmarès de la Premier League au double tenant du titre mancunien.

Un peu plus d'un an après avoir décroché la sixième Champions League de son histoire, Liverpool est sacré sur son territoire national à sept journée de la fin d'une compétition qui aurait pu ne désigner... aucun vainqueur, la faute à la pandémie de coronavirus.

Solide leader avec un incroyable bilan de 27 victoires, un partage et une défaite en l'espace de 29 journées de championnat avant l'arrêt de la compétition, le groupe de Jürgen Klopp devait finir le travail en ce mois de juin, après plus de trois mois de pause forcée, et aller chercher les derniers points manquants pour fêter le titre.

Après un partage face à Everton (0-0) lors de la reprise et une large victoire contre Crystal Palace (4-0) mercredi soir, Mo Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Virgin Van Dijk, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Alisson Becker ou encore Divock Origi peuvent célébrer un titre mérité ce jeudi "grâce" à la victoire de Chelsea face à Manchester City (2-1).