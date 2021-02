Premier League : transactions en berne, dépenses à la diète, le marché s'est effondré

La Premier League a connu son mercato hivernal le plus calme depuis bien des années. Les clubs de l'élite du football anglais n'ont dépensé que 79 millions d'euros, soit un tiers du montant dépensé il y a un an à pareille époque (261 millions d'euros).

Ce montant contraste aussi avec celui du dernier mercato estival. Malgré l'incertitude financière liée à la pandémie de coronavirus, les cercles de Premier League avaient dépensé un montant de plus de 1,34 milliards d'euros, soit un peu moins qu'en 2019 où ils avaient déboursé 1,52 milliards d'euros.



La moitié de mouvements en moins

Les experts financiers de la société Deloitte ont enregistré 24 transferts, soit moitié moins que l'année dernière. De son côté, le 'Big Six', composé d'Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Chelsea, s'est montré très calme.



Les Reds ont bien embauché deux défenseurs le dernier jour mais un pour un montant modeste (Davies 2 millions de Livres) et l'autre via un prêt (Kabak). Malgré la pénurie de défenseurs, la direction a été sage.



Fini les folies, place à la prudence

C'est toute la Premier League qui a gardé un œil sur ses dépenses. Seuls trois transactions ont dépassé la barre des dix millions. Le transfert de Saïd Benrahma de Brentford à West Ham a été le plus onéreux (23,1 millions d'euros) devant celui d'Amad Diallo entre l'Atalanta et Manchester United (21 millions d'euros).

Selon un porte-parole de Deloitte, la situation sanitaire est la principale cause de cette diminution même si le Brexit a également compliqué la tâche des clubs anglais, résolument plus prudents.