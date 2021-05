Premier League : "Touché par Dieu", Alisson marque en fin de match et délivre Liverpool (vidéo)

Liverpool a eu chaud, très chaud! En course pour accrocher une place pour la Champions League, les Reds devaient absolument s'imposer sur la pelouse de West Brom ce dimanche.

Alors que le score était de 1-1, un miracle nommé Alisson Becker tomba du ciel. Dans les dernières minutes des arrêts de jeu, le gardien de Liverpool Alisson monte sur corner. Alexander-Arnold le botte et Alisson surgit dans le rectangle pour placer une magnifique tête au fond du but de Sam Johnstone (1-2, 90+5').

"On ne peut pas expliquer ce genre de choses, c'est juste le football (...) Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer dans la vie, mais pour ce type de choses, c'est Dieu qui a mis sa main sur ma tête aujourd'hui et je me sens vraiment béni", a expliqué le gardien au micro de Sky Sports après le match.

►►► À lire aussi : Premier League : Tottenham toujours en course pour l’Europe après sa victoire face aux Wolves

Plus tôt dans la partie, Hal Robson-Kanu (1-0, 15') avait ouvert le score pour les locaux avant l'égalisation de Mohamed Salah (1-1, 33').

Ce but incroyable du gardien brésilien permet à Liverpool d'encore rêver de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Les Reds occupent actuellement la 5e position en Premier League, à un petit point de Chelsea.