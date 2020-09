Premier League : Tottenham enrage, Leeds engrange

Bonne opération pour Leeds

Leeds a remporté une victoire déjà importante (1-0) à Sheffield United, qui lui offre une jolie 6e place avec 6 points en trois journées.

Sheffield est, lui, lanterne rouge avec un compteur désespérément vierge.

Ce premier derby du Yorkshire (nord de l'Angleterre) dans l'élite depuis 26 ans s'est décidé à 2 minutes de la fin du temps réglementaire.

C'est une tête de Patrick Bamford - faisant de lui le premier joueur de Leeds depuis 52 ans à marquer lors des 3 premières journées de l'élite -, qui a scellé le sort de la rencontre.

Une performance d'autant plus importante pour les hommes de Marcelo Bielsa qu'elle s'accompagne d'un premier "clean sheet", c'est-à-dire un match sans encaisser de but, de la saison, après une défaite 4-3 à Liverpool et une victoire sur le même score contre Fulham.

Et cette performance doit beaucoup au jeune gardien français Illan Meslier (20 ans), formé à Lorient, qui a réalisé deux parades absolument remarquables.

La première sur une frappe de John Lundstram à dix mètres des cages, qu'il a déviée hors du cadre en plongeant au ras du sol sur sa droite (29e).

La seconde, d'une main gauche bien ferme, pour sortir une frappe tendue de George Baldock qui arrivait lancé (40e).

Pour Sheffield, qui n'a toujours marqué ni but ni point cette saison, et reste même sur 6 matches sans victoire depuis la fin de saison dernière, la situation est inquiétante.

Leeds pourra en revanche construire sur ce succès qui montre que l'équipe est capable de produire un jeu aussi convaincant derrière que devant.