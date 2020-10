Premier League : Tottenham émerge à Burnley, le duo Kane - Son a encore frappé

Tottenham est allé remporter une victoire précieuse chez le mal classé Burnley (1-0), lundi, en clôture de la 6e journée de Premier League, grâce à l'inévitable duo Harry Kane (meilleur passeur : 8 assists) - Son-Heung min (meilleur buteur : 8 buts).

Il a fallu attendre 75 minutes pour voir une frappe cadrée des Spurs, après 4 non-cadrées, mais, coup de chance pour les Londoniens, elle s'est avérée suffisante. Sur un corner sortant venu de la droite, Harry Kane a superbement et très intelligemment effectué une remise de la tête vers le deuxième poteau qui a été coupée par Son, pour l'unique but du match (1-0, 76e).

Depuis qu'ils sont associés, c'était la 29e qu'ils combinaient sur un but, ce qui place la doublette au même niveau que les tandems célèbres que sont Robert Pirès et Thierry Henry ou David Silva et Sergio Agüero, mais encore derrière Frank Lampard et Didier Drogba (36).

Harry Kane, qui n'en finit pas de se bonifier à 27 ans, a même augmenté encore son caractère décisif en ajoutant à ses 10 buts et 9 passes décisives en 10 matches depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues donc, un sauvetage de la tête sur la ligne qui a été un tournant du match, 5 minutes avant l'ouverture du score.

Au classement, ce succès permet à Tottenham, avec notre compatriote Toby Alderweireld durant toute la partie, de remonter à la 5e place avec 11 points, à 2 longueurs du leader Everton, dans une Premier League très serrée puisque trois points seulement séparent le leader du 9e, Wolverhampton.

Ce résultat laisse en revanche Burnley, qui ne compte qu'une unité après 5 matches disputés - son match de la première journée contre Manchester United a été reporté - à une triste 18e place. Un constat cruel pour les hommes de Sean Dyche, qui avaient été bien plus entreprenants jusqu'au but avec 12 tirs dont 4 cadrés.