Malheureusement pour Old Trafford, le portier va finir par plier sur une frappe de Bernardo Silva au second poteau, laissé beaucoup trop seul, qui trompe la vigilance de De Gea, pas tout blanc sur le coup (45'+1).

C’est alors que le match va s’intensifier et rentrer dans une autre dimension : le show De Gea . La défense des locaux prend complètement l’eau mais est sauvée à plusieurs reprises par son gardien espagnol, impérial sur sa ligne que ce soit devant Gabriel Jesus (28'), Cancelo (30’et 36') et même Lindelöf , tout proche d’un autobut (33').

Il faut attendre une vingtaine de minutes pour voir une réaction des Red Devils, et quelle réaction. Trouvé par Bruno Fernandes , Cristiano Ronaldo reprend le ballon de volée mais doit s’incliner devant la parade d’ Ederson (26').

Dès le début du match, Manchester United est acculé dans sa moitié de terrain. Sur le côté gauche, Joao Cancelo adresse un centre dangereux et voit Eric Bailly se jeter pour dégager le ballon mais se loupe complètement et l’envoie dans ses propres filets (7').

Après la mi-temps, il n’y a plus rien à se mettre sous la dent, ou presque. En total contrôle, les Skyblues continuent de confisquer le ballon et annihilent toute possibilité d’occasion adverse mais ne cherchent pas spécialement à enfoncer le clou.

City se crée tout de même des occasions dans le dernier quart d’heure comme via De Bruyne sur une reprise de volée qui n’est pas cadrée à quinze minutes de la fin (76'). Bien lancé par le médian belge, Foden est également à deux doigts du troisième but des siens mais le poteau en décide autrement (81'). En fin de rencontre, Stones se montre dangereux à son tour sur corner mais sa tentative passe un bon mètre à côté (86').

Une semaine après sa défaite contre Crystal Palace, Manchester City se relève et revient à trois points de Chelsea qui accueille Burnley à 16h. En face, Manchester United replonge et n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs de championnat. Au vu de la performance de ses joueurs, Ole Gunnar Solskjær sera, de nouveau, remis en question.