Premier League : Tielemans, encore buteur, sauve Leicester, Manchester United craque contre le dernier

Youri Tielemans est en grande forme ! Après avoir porté le brassard de capitaine et inscrit un but (sur pénalty) en coupe contre Brentford, le Diable rouge a récidivé ce mercredi contre Everton. Alors que les Foxes, avec Timothy Castagne, étaient menés 1-0 suite à un but somptueux de James Rodriguez à la demi-heure, le Belge a volé au secours de ses couleurs en égalisant à la 67e.

Dans son style caractéristique, le Diable a planté son 5e but de la saison d'une frappe tendue à l'extérieur de la surface. Assez centré, l'envoi a fusé et surpris un Pickford pas forcément impérial sur le coup. 1-1, score final et un point qui arrange finalement bien Leicester, bien accroché à sa 3e place, à deux petits points de la première place détenue par Manchester City. Du côté d'Everton, on pointe à la 7e place avec 33 points mais deux matches de moins.

Dans les autres rencontres notables de la soirée, Chelsea et Wolverhampton se sont neutralisés pour la première de Thomas Tuchel à la barre des Blues (0-0). 8e, Chelsea fait du surplace tandis que Wolverhampton campe tranquillement dans le ventre mou avec ses 23 unités.

On notera finalement la contre-performance de Manchester United. Alors que les Red Devils avaient l'occasion de prendre la tête et de détrôner le rival honni de City, ils ont piteusement trébuché à domicile contre la lanterne rouge, Sheffield United (1-2). Surpris par un but de Bryan après 23 minutes, ils ont réagi grâce à Maguire à l'heure de jeu mais ont finalement dû courber l'échine en fin de match sur une banderille de Burke.