L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur Romelu Lukaku et Callum Hudson-Odoi pour le match contre Aston Villa dimanche.

Les deux attaquants font partie des huit joueurs de Chelsea écartés après avoir été contaminés au Covid-19. Lukaku et Hudson-Odoi peuvent reprendre l'entraînement à condition de présenter un nouveau test négatif.

"Si je comprends bien, nous avons besoin d'un test négatif et ils ont déjà été testés négatifs. Ils seront à l'entraînement s'ils sont négatifs, ensuite on verra. Ils ont été malades et ont eu des symptômes, mais on verra".

Les Blues occupent la troisième place de la Premier League avec 38 points, six de moins que le leader Manchester City.